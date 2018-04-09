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بنات البلد

لو ماشية على الدايت ووزنك ثابت ..اعرفى الأسباب

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:14 ص
وزنك ثابت
وزنك ثابت
أمل مجدى
الكثير من النساء تواظب على النظام الغذائى الصحى ولكن وزنها يظل ثابتا، ومن جانبه أوضح دكتور خالد يوسف أخصائى التغذية وعلاج السمنة أسباب ذلك.

- وجود خلل أو خمول في الغدة الدرقية
- نظامك الغذائي غير متوازن في السعرات
- قد يكون نظامك غير متكامل العناصر الغذائية
- السهر لساعات طويلة يحفز إفراز هرمون الكورتيزول ويزيد هدم العضلات في الجسم وتخزين الدهون
- خسارة الجسم نسبة كبيرة من الدهون لذلك يتمسك الجسم بما يتبقى
- عدم التنوع في انواع الاكل
- عدم ممارسة أي نوع من الرياضة
- عدم شرب كمية كافية من الماء يضعف الحرق
- التوتر والقلق وسوء الحالة النفسية يحفز إفراز هرمون الكورتيزول الذى يجعل الجسم يخزن الدهون وخصوصا في البطن

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