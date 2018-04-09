لو ماشية على الدايت ووزنك ثابت ..اعرفى الأسباب

الكثير من النساء تواظب على النظام الغذائى الصحى ولكن وزنها يظل ثابتا، ومن جانبه أوضح دكتور خالد يوسف أخصائى التغذية وعلاج السمنة أسباب ذلك.



- وجود خلل أو خمول في الغدة الدرقية

- نظامك الغذائي غير متوازن في السعرات

- قد يكون نظامك غير متكامل العناصر الغذائية

- السهر لساعات طويلة يحفز إفراز هرمون الكورتيزول ويزيد هدم العضلات في الجسم وتخزين الدهون

- خسارة الجسم نسبة كبيرة من الدهون لذلك يتمسك الجسم بما يتبقى

- عدم التنوع في انواع الاكل

- عدم ممارسة أي نوع من الرياضة

- عدم شرب كمية كافية من الماء يضعف الحرق

- التوتر والقلق وسوء الحالة النفسية يحفز إفراز هرمون الكورتيزول الذى يجعل الجسم يخزن الدهون وخصوصا في البطن