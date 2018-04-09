ميسي يعادل رقم رونالدينيو مع برشلونة

عادل اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، رقم النجم السابق للنادي الكتالوني، البرازيلي رونالدينيو ، بمناسبة المباراة التي فاز بها "البرسا"، مساء السبت، على نادي ليغانيس 3-1 في الجولة الـ31 من مسابقة "الليغا".



وسجل ميسي الأهداف الثلاثة التي فاز بها فريقه برشلونة، وجاء واحد منها بواسطة ركلة حرة مباشرة، ليوقع بذلك على هدفه السادس مع فريق البلوغرانا، بنفس الطريقة في الدوري الإسباني للموسم الجاري معادلًا رقم رونالدينيو المحقق في موسم 2006-2007.



وبات ميسي أيضًا أول لاعب يسجل أهدافًا من خارج منطقة الجزاء لست مباريات متتالية في مسابقة "الليغا" منذ موسم 2004/2003.



وعادل ميسي رقمه المسجل في موسم 2005-2016 بتسجيله لسبعة أهداف من ركلات حرة في جميع المسابقات المحلية والقارية مع ناديه برشلونة.



ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجاري برصيد 29 هدفًا، متقدمًا على كلٍ من غريمه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، الذي سجل 23 هدفًا، وزميله في فريق برشلونة، الأوروغوياني اديسون كافاني "22 هدفًا".