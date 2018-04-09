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رياضة

"الأهلي والزمالك" يتنافسان للحصول على "ايريك تراوري"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
أعلن الإعلامي اسلام الشاطر أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي طالبت نادي مصر المقاصة من أجل الحصول على خدمات اللاعب ايريك تراوري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الشاطر، في تصريحات عبر برنامجه أن حسام البدري طالب بوجود اللاعب بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في الفترة الأخيرة، وأكمل أن إدارة مصر المقاصة، وافقت على انضمام اللاعب مقابل مليون ونصف دولار بالإضافة إلي الحصول علي إعارة بعض لاعبي النادي الأهلي إلى الفريق وعلى رأسهم احمد ريان مهاجم الفريق.

واختتم ان نادي الزمالك يسعي للحصول علي خدمات اللاعب قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء.

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