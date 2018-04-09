ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الشاطر: غضب في الجبلاية بسبب "فسيخ الحامول"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن هناك حالة من الغضب الشديد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، بسبب قيام أحمد مجاهد عضو الاتحاد ورئيس نادي الحامول بتوزيع الفسيخ والرنجة على بعض المقربين له في الجبلاية، ما أغضب أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن أعضاء الجمعية العمومية أبدوا غضبهم الشديد من تصرفات أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الجبلاية، واعتبروا توزيعه للرنجة والفسيخ إهانة للجمعية العمومية خاصة أنه رئيس لنادي الحامول.

وتابع: "يأتي تصرف أحمد مجاهد بتوزيع الفسيخ والرنجة في محاولة منه لكسب ود أعضاء الجمعية العمومية بالجبلاية وهو من يعتبر إهانة للأعضاء".

ترشيحاتنا

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو

نجم الأهلى السابق لـ إيهاب جلال : "الزمالك كبير عليك"

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

شاهد.. عمرو أديب يسخر من إيهاب جلال بعد تراجعه عن الاستقالة

شاهد.. تحضيرات شيرين عبد الوهاب قبل زواجها من حسام حبيب

«27 كلمة» أمر رسول الله بالدعاء بها في الصباح والمساء وعند النوم

وكيل أعمال إيهاب جلال: لا يوجد شرط جزائي في عقد مدرب الزمالك ..فيديو

القبض على 29 من قادة تنظيم جماعة الإخوان بالمنيا

وزير المالية: ندرس مع التضامن إضافة مستحقات 80% من الأجر للمعاشات

فاروق جعفر : الزمالك مش سوق .. والأهلى ميقدرش يعمل كده .. فيديو

شركة مصرية ستقوم بحفر "قناة سلوى" السعودية

شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو
شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو
رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: سعدت بمجهودات "السيسي" في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟