الشاطر: غضب في الجبلاية بسبب "فسيخ الحامول"

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن هناك حالة من الغضب الشديد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، بسبب قيام أحمد مجاهد عضو الاتحاد ورئيس نادي الحامول بتوزيع الفسيخ والرنجة على بعض المقربين له في الجبلاية، ما أغضب أعضاء الجمعية العمومية.



وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن أعضاء الجمعية العمومية أبدوا غضبهم الشديد من تصرفات أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الجبلاية، واعتبروا توزيعه للرنجة والفسيخ إهانة للجمعية العمومية خاصة أنه رئيس لنادي الحامول.



وتابع: "يأتي تصرف أحمد مجاهد بتوزيع الفسيخ والرنجة في محاولة منه لكسب ود أعضاء الجمعية العمومية بالجبلاية وهو من يعتبر إهانة للأعضاء".