تعرفى على أضرار الفسيخ وطرق الوقاية

قال الدكتور حازم المصرى أخصائى التغذية وعلاج السمنة إن الفسيخ يتم تصنيعه بترك الأسماك في الخلاء حتى تتحلل أو تنتفخ ما ينتج عنها تلوث الأسماك بالبكتيريا الممرضة التي تؤدي إلى إصابة الجسم بنوبات إسهال يظل لفترات تتراوح ما بين 12 إلى 72 ساعة يصاحب ذلك ضيق في التنفس وحدوث شلل بالعضلات كما تؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.



وأشار إلى الاشخاص الممنوعين من تناوله تمامًا وهم الأطفال أقل من 10 سنوات ، والمصابين بامراض القلب والشرايين ، ومرضي الكلي وقرحة المعدة وارتجاع المريء.



وأضاف أن من الطرق التى تجعلك تتجنب أضرار الفسيخ :

-الشراء من مصدر موثوق منه .

-أن تكون السمكة متماسكة ورائحتها غير نفاذة.

-ألا يزيد الكمية التي يتم تناولها عن 100 جرام.

-ازالة الرأس والأحشاء وإضافة الخل والليمون ضروري .

-تناول عصير البرتقال والكنتالوب لمعادلة كمية الصوديوم الموجودة في الفسيخ والرنجة.

-تناول 2 كوب من الكركديه والشاي الأخضر والزعتر والقرفة لأنهما يساعدان تخليص الجسم من التلوث بسهولة.

-تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس اثناء تناول الفسيخ والرنجه .

-تناول الماء بكميات كبيرة علي مدار اليوم والمشروبات الدافئة .