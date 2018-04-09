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أخبار العالم

الحمد : قطر "مختطفة" من جماعة الإخوان المسلمين

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:52 ص
الكاتب تركي الحمد
الكاتب تركي الحمد
شريف سيد
أكد الكاتب والروائي السعودي، تركي الحمد، أن الخطاب المتطرف غير قادر على احتواء متغيرات العصر وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تشكيل الخطاب الديني في السعودية، بما يكفل مرونته وعدم اصطدامه مع متغيرات العصر.

وقال الحمد، في تصريحات إلى فضائية "العربية" السعودية إن قطر مختطفة من قبل تنظيم الإخوان لتتحول إلى أضحوكة في مهب الريح، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا موجودين في مؤسسات السعودية التعليمية منذ الستينيات من القرن الماضي، حيث إن استراتيجيتهم الثابتة هي التسلل إلى السلطة رويدًا رويدًا من خلال المؤسسات التعليمية

وفيما يخص لباس المرأة أضاف أن اللباس يقع في إطار الحرية الشخصية طالما أنه في حدود الحشمة المجتمعية، والحشمة مسألة نسبية، فما هو محتشم في فرنسا مثلا قد لا يكون كذلك في الولايات المتحدة، وما هو محتشم في الإمارات قد لا يكون كذلك في السعودية، والحشمة مفهوم متغير.

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