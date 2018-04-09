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شاهد .. لأول مرة الشخصيات الحقيقية لـ «باباي وزيتونة»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:12 ص
المسلسل الكارتوني
المسلسل الكارتوني باباي وزيتونة
أماني إبراهيم
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تعود للقرن الماضي، ويظهر فيها شخصين يشبهان البحار وزوجته المشهورتين "باباى وزيتونة"، ونالت الصورة إعجاب الكثير بعد عدة ساعات من نشرها، للتشابه الشديد بين الشخصيات الحقيقية والكارتونية.

مسلسل الكارتون تابعه الكثير من أطفال ثلاث عقود، حيث تم إنتاجه في سبعينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، وتدور أحداثه حول بحار اسمه باباي، وزوجته زيتونة.

وتميز بطلا المسلسل الكارتوني بشكلهما المميز، فتزداد قوة باباي بتناوله للسبانخ، وتساعده زوجته ذات الشعر الأسود والجسد الممشوق.


الشخصيات الحقيقية للمسلسل الكارتوني باباي وزيتونة الشخصيات الحقيقية للمسلسل الكارتوني باباي وزيتونة

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