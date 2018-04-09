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أخبار العالم

السلطات التركية تشمع منازل المعارضين وتلقيهم في الشارع

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:55 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
شريف سيد
يحاول النظام التركي القضاء على كافة أصوات المعارضة في البلاد، حتي إذا تعلق الأمر بعائلات كاملة، حيث قامت السلطات التركية بتشميع عددًا من المنازل بحجة تبعيتها لوقف “الفرقان” المعروف بمعارضته للحكومة، وألقت محتويات المنازل فى الشارع وتركت عددًا من الأسر والطلاب بلا مأوى، واتضح أن إحدى الأسر التي تم تشميع منزلها قد فرضت عليها السلطات التركية غرامات كبيرة.

وفرضت ولاية أضنة غرامات مالية بلغت 20 ضعفًا للحد الأدنى للأجور على جميع المنازل بسبب كونها سكنًا طلابيًا بينما تستخدم كمنازل عائلية، حيث قامت الولاية بإرسال إخطار الأسبوع الماضي بتشميع منزل أسرتين وعدد من المساكن الطلابية الموجودة في مركز المدينة، وذلك وفق صحيفة "زمان" التركية.

وتقدم مالكو المنازل المطالب بإغلاقها بحجة كونها مساكن طلابية بعرائض احتجاجية إلى الولاية استندت على عقود الإيجار، غير أن رد الولاية على هذه العرائض صدر بعد يومين من تشميع المنازل، وقد تفاجأت الأسر والطلاب الذين اضطروا إلى قضاء الليل في الطرقات بقرار صادم آخر.

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