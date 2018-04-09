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رياضة

تامر النحاس: إيهاب جلال يشعر بالإحباط بسبب سوء النتائج

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:12 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
عمرو ابوبكر
أكد تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، أن المدرب قرر التراجع عن استقالته بعد الخسارة بهدف من المقاصة والاستمرار فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم الحالى.

أضاف النحاس خلال تصريحات فضائية إنه تحدث مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عقب إعلان إيهاب جلال استقالته، وأكد إسماعيل أن إدارة النادى متمسكة باستمرار المدير الفنى فى منصبه حتى نهاية الموسم الحالى.

تابع وكيل أعمال إيهاب جلال حديثه، مؤكدًا أن المدير الفنى يشعر بقليل من الإحباط داخل الزمالك بسبب النتائج السيئة وسوء التوفيق الذي يحالفه، مشيرًا إلى إنه رفض فتح ملفات للتفاوض مع أى ناد أخر في الوقت الحالي لحين حسم موقفه النهائي مع الزمالك.

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