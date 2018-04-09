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رياضة

ميمي عبد الرازق: قدرات لاعبي سموحة أوقفت خطورة الأهلي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:06 ص
يمي عبد الرازق ،
يمي عبد الرازق ، المدير الفني لفريق سموحة
عمرو ابوبكر
أكد ميمي عبد الرازق ، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي سموحة، أن احترامه لفريق الأهلي هو سر التعادل واقتناص نقطة غالية، عقب التعادل السلبى فى المباراة التى جمعت الناديين مساء الأحد على ملعب برج العرب فى الجولة الـ31 لمسابقة الدوري.

أضاف عبد الرازق خلال تصريحات فضائية، أن قدرات لاعبي سموحة نجحت فى إيقاف خطورة الأهلي، مشيرا إلى أن المهدي سليمان يقدم مستوي جيد جدًا ويعد من أفضل حراس المرمي في مصر.

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