تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير بودينج بالفراولة والشوكولاتة البيضاء.



المقادير:



فراولة، شوكولاتة بيضاء مذوبة وملونة بلون برتقالي، ورق زبدة أكواب البودينج، بسكويت شوكولاتة مجروش، بودينج شوكولاتة، 3 اكواب لبن.



طريقة التحضير:

* يتم إذابه البودينج مع اللبن على البارد ويوضع على النار ويضاف معلقة من الزبدة حسب الرغبة حتى تمام الذوبان



* يتم طحن بسكويت الشوكولاتة في الكبة



* يتم وضع الشوكولاته البيضاء ويضاف ألوان شوكولاته مع وضعها على البخار حتى تمام الذوبان



* يوضع البودينج في الأواني ويضاف إليه البسكويت بالشوكولاته وتزين بالفراولة



* يضاف النعناع للتزين