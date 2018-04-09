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طريقة تحضير بودينج بالفراولة والشوكولاتة البيضاء

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير بودينج بالفراولة والشوكولاتة البيضاء.

المقادير:

فراولة، شوكولاتة بيضاء مذوبة وملونة بلون برتقالي، ورق زبدة أكواب البودينج، بسكويت شوكولاتة مجروش، بودينج شوكولاتة، 3 اكواب لبن.

طريقة التحضير:
* يتم إذابه البودينج مع اللبن على البارد ويوضع على النار ويضاف معلقة من الزبدة حسب الرغبة حتى تمام الذوبان

* يتم طحن بسكويت الشوكولاتة في الكبة

* يتم وضع الشوكولاته البيضاء ويضاف ألوان شوكولاته مع وضعها على البخار حتى تمام الذوبان

* يوضع البودينج في الأواني ويضاف إليه البسكويت بالشوكولاته وتزين بالفراولة

* يضاف النعناع للتزين

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طريقة تحضير بودينج بالفراولة والشوكولاتة البيضاء

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