طريقة تحضير بودينج بالفراولة والشوكولاتة البيضاء
الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:01 ص
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير بودينج بالفراولة والشوكولاتة البيضاء.
المقادير:
فراولة، شوكولاتة بيضاء مذوبة وملونة بلون برتقالي، ورق زبدة أكواب البودينج، بسكويت شوكولاتة مجروش، بودينج شوكولاتة، 3 اكواب لبن.
طريقة التحضير:
* يتم إذابه البودينج مع اللبن على البارد ويوضع على النار ويضاف معلقة من الزبدة حسب الرغبة حتى تمام الذوبان
* يتم طحن بسكويت الشوكولاتة في الكبة
* يتم وضع الشوكولاته البيضاء ويضاف ألوان شوكولاته مع وضعها على البخار حتى تمام الذوبان
* يوضع البودينج في الأواني ويضاف إليه البسكويت بالشوكولاته وتزين بالفراولة
* يضاف النعناع للتزين