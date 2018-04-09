تقيم السلطات الأمريكية يشير لاستخدام الكيماوي بمدينة دوما السورية

قالت مصادر بالإدارة الأمريكية يوم "الأحد" إن تقييم السلطات الأمريكية يشير إلى أن أسلحة كيماوية استخدمت في هجوم على مدينة سورية محاصرة خاضعة لسيطرة المعارضة لكن السلطات لا تزال تعكف على تقييم تفاصيل الهجوم.



وقالت المصادر التي لم تصل إلى حد توجيه اتهام إن التقييم جرى بقدر من الثقة في هجوم السبت الذي قالت جماعات إغاثة طبية إنه قتل عشرات الأشخاص في مدينة دوما.



