مساعد وزير الداخلية للنقل يتفقد إجراءات تأمين المترو والأتوبيس النهرى فى احتفالات شم النسيم .. صور

قام اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بجولة مفاجئة للخدمات الأمنية المعينة على مرسى الجامعة والجلاء النهري التابعان لإدارة شرطة النقل العام وإدارة شرطـة متـرو الأنفاق بمحطات مترو أنفاق "الشهداء- العتبة– العباسية" ومحطة سكك حديد القاهرة وذلك لمتابعة الحالة الأمنية وتأمين احتفالات الاخوة المسيحيين بشم النسيم.



ووجه مساعد الوزير تعليمات مشددة لجميع القوات والضباط بتوسيع دائرة الاشتباه واليقظة التامة لمنع حدوث أي أعمال شغب أو الخروج عن الشرعية وتنفيذ القانون مع ضرورة تشديد إجراءات التفتيش.



وأكد على وجود الشرطة النسائية على مداخل كل المراسي النيلية لتفتيش حقائب السيدات وكذا ضرورة التفتيش أثناء العودة لحقائبهم حرصا وأمنا للحفاظ على سلامتهم.



كما أكد على التأكد من صلاحية شروط الأمن والسلامة قبل الإقلاع بأي رحلة حرصا على سلامة الركاب وطفايات الحريق والسعة المقررة لأعداد الركاب وسلامة الأتوبيس النهري، والتأكيد على احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن المرضى منهم والتحلي بأقصى درجات الكياسة وضبط النفس مع عدم الإخلال بتطبيق القانون والحرص على حسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم في إطار من احترام حقوق الإنسان.



وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات وأهمها مرفقي مترو الانفاق والسكة الحديد، ونظرا لحالة التأهب القصوى التي اتخذتها الإدارة وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة.