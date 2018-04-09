ضبط مسجل خطر متلبسا بسرقة مهمات مصلحية بمحطة سكك حديد الفيوم

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الفيوم ضبط المدعو/ م - م - س 45 سنه مسجل خطر بمديرية أمن الفيوم تحت رقم 1000 فئة ج ونشاطه مستمر، وسبق اتهامه فى 35 قضية آخرهم قضية جنح قسم شرطة اول الفيوم " سرقة مهمات مصلحية " متلبسا بسرقة مهمات مصلحيه خاصة بالسكة الحديد عبارة عن "5 قطع فرامل حديد وزنت 50 كيلو تقريبا" من حوش محطة سكة حديد الفيوم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة .



بالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الفيوم وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة اول الفيوم لقيده وعرضه على النيابة .