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أخبار العالم

"فيسبوك" تحاول تفادي فضيحة تسريب بيانات الأعضاء

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:05 ص
فيسبوك
فيسبوك
شريف سيد
أعلنت شركة "فيسبوك" إرسال إشعار إلى أكثر من 70 مليون مستحدم، وذلك من اجل إخبارهم بنقل بياناتهم الشخصية على الموقع إلى مؤسسة "كامبريدج أنليتيكا".

وقالت الشركة وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن عدد المستخدمين المتأثرين "أكثر من 70 مليونا" أغلبهم في الولايات المتحدة، ومليون من الفلبين وإندونيسيا والمملكة المتحدة.

كما أضاف الموقع أن جميع أعضائه البالغ عددهم 2.2 مليار شخص حول العالم، سيتم إرسال إشعار "حماية البيانات" إليهم، ومدعمة بعدد من اللينكات التي تشير إلى البرامج التي يتم استخدامها في نقل البيانات، وإذا كنت ترفض هذا الأمر ستقوم بإلغاء هذه التطبيقات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركة "فيسبوك" أسوأ قضية في تاريخها، وذلك عقب ظهور اتهامات لها بتسريب بيانات الملايين من الأعضاء، إلى شركة كامبريدج أتليتيكا ومن ثم إلى إحدى شركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السيطرة على المصوتين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

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