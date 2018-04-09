ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ماكرون يلتقي ولي العهد السعودي على عشاء خاص بمتحف اللوفر بباريس

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:05 ص
ماكرون يلتقي ولي
ماكرون يلتقي ولي العهد السعودي على عشاء خاص بمتحف اللوفر
أ ش أ
أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، حفل عشاء خاص بمتحف "اللوفر" لولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يزور فرنسا حاليا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، في بيان، أن الزعيمين تمكنا، في هذا الإطار الخاص، من بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل المباحثات الرسمية المرتقبة بينهما الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي "الاثنين" رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، على أن تعقد الثلاثاء جلسة مباحثات بين الرئيس الفرنسيو وولي العهد السعودي، بقصر الإليزيه، يليها عقد مؤتمر صحفي.
وأفادت مصادر مطلعة أن زيارة ولي العهد السعودي ستشهد التوقيع على 12 بروتوكول تعاون في مجالات السياحة والطاقة والنقل بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين مؤسسة "مسك" السعودية ومتحف "اللوفر".

كان ولي العهد السعودي قد وصل إلى باريس يوم الأحد قادما من الولايات المتحدة حيث قضى ثلاثة أسابيع، لعرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها بلاده.

ترشيحاتنا

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو

حسن كامي باكيًا: زوجتي كانت أمي وابنتي وصديقتي.. فيديو

فاروق جعفر يفتح النار على إيهاب جلال .. «الزمالك نادى كبير مش مركز شباب».. فيديو

التلفزيون السوري: استهداف مطار التيفور في ريف حمص بصواريخ يعتقد أنها أمريكية

ممدوح عباس: راتب إيهاب جلال مع الزمالك أكبر منه .. ولازم يتحاسب

صحيفة: 6 ذئاب باكستانيين يختطفون طفلا مصريا ويعتدون عليه في الكويت

كواليس انتقال عبدالله السعيد إلى الدوري الفنلندي .. فيديو

الأهلي يفشل في الوصول إلى رقم الزمالك القياسي في التسجيل المتتالي

"الأهلي والزمالك" يتنافسان للحصول على "ايريك تراوري"

شاهد.. أحمد عادل عبد المنعم يبكي على الهواء ويطلب العودة للنادي الأهلي

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

شاهد .. لأول مرة الشخصيات الحقيقية لـ «باباي وزيتونة»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

فنانون محرومون من تناول الفسيخ والرنجة.. جنات تتعرض لوعكة صحية بسببها .. ووجبة فاسدة وراء وفاة والد سيمون .. وهالة صدقى تفضل تلوين البيض
حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو
شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو
رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟