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رياضة

كواليس انتقال عبدالله السعيد إلى الدوري الفنلندي .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
كشف الإعلامي إسلام الشاطر كواليس وأسرار انتقال اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي إلى الدوري الفنلندي قائلًا إن اللاعب عبد الله السعيد تواجد في فنلندا أمس الأحد للاتفاق مع نادي كوبس للانضمام إلى صفوفه لمدة شهرين مقبلين.

وأضاف الشاطر خلال برنامج «إكسترا تايم» المذاع على قناة إكسترا نيوز، «عبد الله السعيد وقع على عقود انتقاله إلى نادي كوبس الفنلندي لمدة شهرين حتى انطلاق مباريات كأس العالم بروسيا، ومن المقرر غلق باب القيد بفنلندا اليوم الإثنين لذا تواجد السعيد أمس الأحد لاتفاق وتوقيع العقود حتى يتمكن مسئولو نادي كوبس من توثيق العقود من الاتحاد الفنلندي قبل إغلاق باب القيد.

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