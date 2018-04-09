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الإثنين 09 أبريل 2018 - 20 : 05 ص
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أخبار العالم
التلفزيون السوري: إسقاط 8 صواريخ فى هجوم على مطار "التيفور"
الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:15 ص
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اطلاق صواريخ
رويترز
اعلن التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري ان وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور، وتتمكن من اسقاط 8 صواريخ.
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