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أخبار العالم

التلفزيون السوري: إسقاط 8 صواريخ فى هجوم على مطار "التيفور"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:15 ص
اطلاق صواريخ
اطلاق صواريخ
رويترز
اعلن التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري ان وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور، وتتمكن من اسقاط 8 صواريخ.

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