مسؤولون أمريكيون ينفون تقارير عن ضربة أمريكية في سوريا

نفى مسؤولون أمريكيون تقارير عن ضربة جوية أمريكية على قاعدة جوية للحكومة السورية.



جاء النفي الأمريكي بعد أن قال التلفزيون السوري اليوم "الاثنين" إن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور بريف حمص وإن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية.



وجاء ذلك أيضا بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "دفع ثمن باهظ" جراء شن هجوم كيماوي على مدينة محاصرة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا حيث أبلغت جماعات إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام.