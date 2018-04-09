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أخبار العالم

الأردن يدرس منح المواطنين أراضي مجانية لتحفيز الاقتصاد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
شريف سيد
كشفت صحيفة "الدستور" الأردنية الضوء عن دراسة الحكومة إمكانية توزيع قطع أراض مجانا على الموظفين في المدن الجديدة، وذلك ضمن شروط تقوم الحكومة بدراستها.

ووفقا للصحيفة الأردنية، فإنه يتم اجراء دراسات وحصر لمساحة الأراضي التابعة للدولة، ثم بحث إمكانية توزيعها على الموظفين العاملين والمتقاعدين العسكريين مجانا أو بأسعار رمزية ضمن شروط محددة.

وقالت الصحيفة إن أهم هذه الشروط هي أن يتم البناء على الأرض دون بيعها أو التنازل عنها بهدف تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير السكن الملائم لهم كما وعدت الحكومة، إضافة إلى تخفيف الضغط عن العاصمة الأردنية عمان.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير البدائل المناسبة للمواطنين من حيث نوعية أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحديات توفير الخدمات العامة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين على العاصمة، حيث سيتم منح جزء من الأراضي السكنية المخدومة لجمعيات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها، لدعم الطبقة الوسطى وقدرتها على التملك.

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