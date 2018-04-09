البنتاجون: أمريكا لا تنفذ ضربات جوية في سوريا حاليا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها لا تنفذ ضربات جوية في سوريا حاليا وتنفي رسميا تقريرا للتلفزيون السوري يفيد بأن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية.



وقال البنتاجون في بيان "في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا... لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا".



