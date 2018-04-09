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أخبار العالم

صحيفة أمريكية: اشتعال الخلاف بين تركيا واليونان يدق ناقوس الخطر

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:26 ص
وقفة في اليونان
وقفة في اليونان
شريف سيد
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا سلط الضوء على التوتر الكبير في العلاقات بين تركيا واليونان خلال الفترة الماضية، وخاصة مع استمرار الحرب الكلامية والتصريحات بين الطرفين.

وأشار المقال إلى مخاوف من إمكانية أن يؤدي التفاقم الكبير في الخلافات بين الطرفين، إلى وقوع صراع جديد بين الدولتين، في امتداد لتاريخ دموي بينهم منذ الدول العثمانية وما تلاها.

وقال المقال إن هذه المخاوف تأتي في الوقت الذي يبدو فيه الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان يعدان الفاصل بين الدولتين، ليس لهم أي سيطرة على تركيا خلال الفترة الماضية.

وأبرز المقال التاريخ الطويل من الصراع بين الدولتين أثناء حكم الدولة العثمانية، حيث ثار الإغريق في عام 1821 ضد الدول العثمانية، وبعد سنوات من الحرب والتدخل الخارجي، فازت اليونان بالاستقلال عام 1830، كما تحتفل تركيا في 9 سبتمبر بالدخول إلى إزمير عام 1922، وذلك عقب إرسال قوة الغزو اليونانية، استطاعت إنهاء التواجد اليوناني في آسيا الصغرى، الأمر الذي ساعد على ظهور تركيا العلمانية الحديثة.

كما أضاف المقال أن قضية الـ8 جنود الأتراك، تطالب أنقرة بتسليمهم إليها، عقب هروبهم من بلادهم في أثناء محاولة الانقلاب التي تعرضت لها عام 2016، تعد عاملا أساسيا في توتر العلاقات بين الدولتين، وخاصة عقب رفض السلطات اليونانية تسليمهم لعدم التدخل في أعمال القضاء.

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