شاهد.. لحظة استهداف قاعدة "التيفور" بريف حمص السوري

BREAKING: Military airport in Syria under attack, state media reports after jets or missiles are seen overflying Lebanon pic.twitter.com/YQvYtrEMbu https://t.co/U82pXxvfSR — BNO News (@BNONews) April 9, 2018

نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" شريط فيديو قالت إنه لحظة استهداف قاعدة "التيفور" الجوية السورية قرب حمص بعدد من الصواريخ فجر اليوم الاثنين.ورجحت الوكالة أن يكون القصف أمريكيا مؤكدة، نقلا عن مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من هذه الصواريخ قبل وصولها لهدفها.ومن جانبهم، نفى مسؤولون أمريكيون تقارير عن ضربة جوية أمريكية على قاعدة جوية للحكومة السورية.جاء النفي الأمريكي بعد أن قال التلفزيون السوري اليوم "الاثنين" إن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور بريف حمص وإن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية.