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حوادث

الشرطة النسائية تنتشر بأماكن التجمعات لتأمين الفتيات فى احتفالات الربيع

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:59 ص
الشرطة النسائية
الشرطة النسائية
مصطفى الرماح
قال مصدر بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، إن الشرطة النسائية تنتشر اليوم، الاثنين، فى جميع أماكن التجمعات بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع، مؤكدا أن عناصر الشرطة النسائية سيتواجدون بمحيط الحدائق العامة والسنيمات ومنطقة وسط البلد وكورنيش التحرير.

وأكد المصدر أن عناصر الشرطة النسائية ستنتشر برفقة العناصر السرية وسيارات التدخل السريع، لمكافحة التحرش أو أى خروج عن القانون.

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