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اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:47 ص
ذهب
ذهب
عبد العزيز جمال


عرض برنامج صباح الخير يامصر تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، والتي جاءت كالتالي :

عيار 14 : 435
عيار 18 : 560
عيار 21 : 653
عيار 24 : 746







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