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الإشراف العام
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الإثنين 09 أبريل 2018 - 46 : 08 ص
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اقتصاد
تعرف على أسعار الذهب اليوم
الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:47 ص
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ذهب
عبد العزيز جمال
عرض برنامج صباح الخير يامصر تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، والتي جاءت كالتالي :
عيار 14 : 435
عيار 18 : 560
عيار 21 : 653
عيار 24 : 746
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