وكالة التجارة الإيطالية تشارك في ملتقى الاستثمار السنوي الثامن في دبي

تشارك وكالة التجارة الإيطالية في ملتقى الاستثمار السنوي 2018 المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 9 و11 أبريل الجاري، والذي يعد أحد المنصات الرائدة في المنطقة لبحث ومناقشة الاستثمار الأجنبي المباشر وما يرتبط به من مستجدات وفرص، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء والمؤسسات المعنية من حول العالم. ويتوقع أن يشارك في الدورة الجديدة من الملتقى أكثر من 20 ألف مستثمر وزائر من المنطقة والعالم.



وستقوم وكالة التجارة الإيطالية خلال الملتقى بعرض فرص الاستثمار في إيطاليا خلال جلسة مخصصة لإيطاليا بمشاركة سعادة ليبوريو ستيللينو، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، وستيفانو نيغرو، مدير قسم الاستثمار الأجنبي المباشر في وكالة التجارة الإيطالية، وفابيو جاليا، الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الوطنية للإنماء، وزينو داجوستينو، رئيس ميناء ترييستي، وسيرجيو بونانو، الرئيس التنفيذي لشركة "انفيتاليا فينشورز"، حيث تقام الجلسة يوم 10 أبريل في غرفة الجلسات بالقاعة الرابعة في الساعة العاشرة صباحًا.



وتدور الموضوعات الرئيسة التي ستبرزها الجلسة، حول الأسباب التي تجعل إيطاليا واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي من حيث مكانتها كأحد الدول الثلاث الرئيسة في منطقة اليورو بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 1.6 مليار يورو،



وكونها بوابة استراتيجية إلى 500 مليون مستهلك في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، و270 مليون مستهلك في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها الطريق الرئيسي الذي يربط جنوب أوروبا بوسط وشرق أوروبا.



تُعتبر إيطاليا ثاني أكبر إقتصاد صناعي في أوروبا، والثامنة على مستوى العالم، و المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة في العالم.



تتيح إيطاليا للمستثمرين الاستفادة من مجالات واسعة من المعرفة والخبرة المتصلة بعالم التصدير في القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الميكانيكية، والتشغيل الآلي، والأزياء، والتصميم، والمواد الغذائية وغيرها. تاريخ المدن الإيطالية المزدخر بالآثار والكنوز القديمة، فهي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في قائمة التراث العالمي لليونسكو بامتلاكها 53 موقعًا تراثيًا بنهاية عام 2017، بالإضافة لشهرتها العالمية في المجالات الفنية والثقافية، والمأكولات الشهية والسلع ذات الجودة العالية، وهو ما يجعل ايطاليا بلدًا مميزًا على مختلف المستويات.