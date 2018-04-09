تعرف على الحالة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة

كشف العميد وائل طاهر، مدير التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، عن الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى.



وأكد طاهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن الحالة المرورية جيدة ومعظم المحاور تشهد سيولة مرورية أقل من المتوسطة، مشيرا إلى أنه لم تقع أي حوادث أو مصادمات تؤثر على الحركة المرورية.



وأوضح أن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة مثل كوبري أكتوبر و15 مايو وكوبري عباس والجامعة وقصر النيل تشهد جميعها سيولة مرورية في جميع الاتجاهات، كما أكد أن جميع الميادين حتى الآن تشهد سيولة مرورية دون أي معوقات.



وقال إن هناك استعدادات خاصة لاحتفالات شم النسيم اليوم بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ ونشر الخدمات بمحيط الأماكن الترفيهية.