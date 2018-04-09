حدائق ومتنزهات القليوبية تفتح أبوابها لاستقبال زائريها في احتفالات شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى والدفع بـ 105 سيارات إسعاف لتأمين المواطنين

حدائق ومتزهات القليوبية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى احتفالات شم النسيم

غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين.. وطوارئ بالقطاعات الخدمية

الدفع بـ 105 سيارات إسعاف بالحدائق تحسبا لأي حوادث

فتحت حدائق ومتنزهات محافظة القليوبية أبوابها صباح اليوم، الاثنين، لاستقبال المواطنين خلال احتفالات أعياد شم النسيم.وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بشم النسيم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.وأكد عشماوي أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق.كما وجه المحافظ مديرية التموين برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة للتأكد من وفرة السلع الرئيسية، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين في شم النسيم، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق دائرة المحافظة.من جانبه، أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة خلال احتفالات شم النسيم ومضاعفة أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات القناطر المركزى للعمل طوال اليوم واستقبال أى حالات خلال الاحتفالات.وقال الطباخ إنه تم إلغاء الراحات والإجازات بالمستشفيات، خاصة بأقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة، وتم التشديد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم بجميع وحدات الخدمة الصحية للتعامل مع أي طوارئ وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحوادث والإصابات وحالات التسمم الغذائي وتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بـ 105 سيارات إسعاف فى الحدائق العامة وأماكن التجمعات والمتنزهات والأماكن التي تشهد تواجد المواطنين بكثافة وبجانب المراسى النيلية والحدائق على مستوى المحافظة، منها 8 سيارات بالقناطر الخيرية للتعامل مع أى حالات طارئة، بالإضافة إلى إقامة عيادتين للجراجة والباطنة بمنطقة حدائق القناطر.