ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

حدائق ومتنزهات القليوبية تفتح أبوابها لاستقبال زائريها في احتفالات شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى والدفع بـ 105 سيارات إسعاف لتأمين المواطنين

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:34 ص
حدائق ومتزهات القليوبية
حدائق ومتزهات القليوبية
إبراهيم الهوارى
  • حدائق ومتزهات القليوبية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى احتفالات شم النسيم
  • غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين.. وطوارئ بالقطاعات الخدمية
  • الدفع بـ 105 سيارات إسعاف بالحدائق تحسبا لأي حوادث

فتحت حدائق ومتنزهات محافظة القليوبية أبوابها صباح اليوم، الاثنين، لاستقبال المواطنين خلال احتفالات أعياد شم النسيم.

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بشم النسيم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأكد عشماوي أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق.

كما وجه المحافظ مديرية التموين برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة للتأكد من وفرة السلع الرئيسية، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين في شم النسيم، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق دائرة المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة خلال احتفالات شم النسيم ومضاعفة أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات القناطر المركزى للعمل طوال اليوم واستقبال أى حالات خلال الاحتفالات.

وقال الطباخ إنه تم إلغاء الراحات والإجازات بالمستشفيات، خاصة بأقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة، وتم التشديد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم بجميع وحدات الخدمة الصحية للتعامل مع أي طوارئ وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحوادث والإصابات وحالات التسمم الغذائي وتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بـ 105 سيارات إسعاف فى الحدائق العامة وأماكن التجمعات والمتنزهات والأماكن التي تشهد تواجد المواطنين بكثافة وبجانب المراسى النيلية والحدائق على مستوى المحافظة، منها 8 سيارات بالقناطر الخيرية للتعامل مع أى حالات طارئة، بالإضافة إلى إقامة عيادتين للجراجة والباطنة بمنطقة حدائق القناطر.
حدائق ومتنزهات القليوبية تفتح أبوابها لاستقبال زائريها في احتفالات شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى والدفع بـ 105 سيارات إسعاف لتأمين المواطنين
حدائق ومتنزهات القليوبية تفتح أبوابها لاستقبال زائريها في احتفالات شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى والدفع بـ 105 سيارات إسعاف لتأمين المواطنين

ترشيحاتنا

شاهد.. «صباح البلد» في جولة داخل أحد أشهر محلات بيع الفسيخ بالظاهر

انتبه.. «6 كلمات» دعا بها رسول الله عند وداع المسافرين

شاهد .. لأول مرة الشخصيات الحقيقية لـ «باباي وزيتونة»

قصر باكنجهام يغلق أبوابه وسط حالة من الذعر عقب إنذار أمني

الجيش الروسي: طائرتان إسرائيليتان قصفتا مطار "تيفور" العسكري السوري

«شم النسيم» عادة مصرية قديمة مذكورة في القرآن.. مفتي الجمهورية: لا تخالف الشرع.. والإفتاء تحدد ضوابط الاحتفال

«جوارديولا» يخشى التأثير النفسي أمام ليفربول بعد «ريمونتادا» مانشستر يونايتد

كواليس انتقال عبدالله السعيد إلى الدوري الفنلندي .. فيديو

أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب..صور

شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور

مصدر أمني عراقي: إحباط هجوم لداعش ومقتل 3 من منفذيه فى الأنبار

تعرف على أسعار الذهب اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ شروق الشمس .. الشارع المصري يستقبل "شم النسيم" .. صور

"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور

وفاة البلجيكي جولير خلال سباق باريس روبيه للدراجات.. صور

شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

فيديو

«صدى البلد» داخل «قطار المفاجآت».. ركاب: سعداء بمشاركة «السكة الحديد» المصريين فرحتهم بـ«شم النسيم».. فيديو وصور
المرور تعزز الخدمات الأمنية في عيد الربيع.. فيديو
فيديوجراف.. أمريكا والصين تعلنان الحرب.. من الخاسر؟؟
فيديوجراف.. «8 فضائل» لصلة الرحم تعرف عليها
طريقة تحضير بودينج بالفراولة والشوكولاتة البيضاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟