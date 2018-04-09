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فن

محمود قاسم: موسم شم النسيم السينمائي الحالي ضعيف

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:42 ص
فيلم قسطى بيوجعنى
فيلم قسطى بيوجعنى
أحمد إبراهيم
قال الناقد محمود قاسم، إن الموسم السينمائي في شم النسيم أقل ما يقال عنه انه موسم ضعيف ولا يحتوى على فيلم يجذب الأنظار إليه وإن كانت هناك بعض المحاولات.

وأضاف "قاسم" في تصريح لـ"صدى البلد": "يمكن القول ان فيلمى "قسطي بيوجعني وعلى بابا" الأفضل نسبيًا في هذا الموسم وهذه الأعمال تعتمد بشكل كبير على فكرة الكوميديا كما ان فكرة فيلمك "على بابا مختلفة وتصنع حالة من الكوميديا وان كان هناك تقصير كبير فى البناء الدرامي ويحاول هاني رمزي أن يعود من خلال فيلم "قسطي بيوجعني"، الذي يقدم فيه شكل مختلف عن ما قدمه من قبل".

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