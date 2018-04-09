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اقتصاد

"الغرف التجارية": مصر تشارك بمنتدى الأعمال العربي الروسي.. 23 أبريل

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:38 ص
منتدى الأعمال العربي
منتدى الأعمال العربي الروسي
القاهرة /أ ش أ/
يشارك وفد من كبرى الشركات المصرية في منتدى الأعمال العربي الروسي والذي ينظمه اتحاد الغرف العريبة بالتعاون مع الغرف العربية الروسية والمزمع إقامته في 23 أبريل الجاري.

وأشار الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الأعمال المصري الروسي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن الهدف هو تفعيل مشاركة مصر في كافة الفاعليات.

وأضاف أنه يجرى الآن المراحل النهائية للمفوضات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية متوقعا عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في القريب العاجل والتي سيتم خلالها التوقيع على الاتفاق.

وفيما يتعلق بإنشاء المركز اللوجستي.. أشار عز إلى أنه تم طرح عدد من الأماكن التي سيتم إنشاء المركز عليها وجار إعداد دراسة جدوى وعملية تقييمها لتحديد ما إذا كان سيتم إنشاؤها في العاصمة موسكو أو على الحدود لخدمة دول الجوار في إطار سعي مصر للانضمام لاتفاقية التجارة الأوروأسيوية والتي تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان.

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