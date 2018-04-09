«الثقافة الإسلامية» بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض الإسكندرية الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "الثقافة الإسلامية"، من إعداد لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف، ويناقش المفاهيم المغلوطة مع ضبط مفاهيمها ومواجهتها بفلسفة الإسلام ورؤيته الصحيحة.



وبحسب بيان، يتناول الكتاب بأسلوبٍ مبسطٍ ولغةٍ سلسة، عددًا من القضايا الهامة في وقتنا الحالي مثل قضية التكفير، والمفهوم الصحيح للجهاد، والمفهوم الصحيح للخلافة والحاكمية، مع التأكيد على خطورة التكفير وما له من آثارٍ غايةً في الخطورة ووجوب تجنبه لشدة خطورته ومفاسده.



ويعرض الكتاب المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام، مع عرضٍ مبسطٍ لشروطه وارتباط مشروعيته بغاياتٍ إنسانيةٍ نبيلة، وليس من أجل التوسع والاحتلال، مع التأكيد على أن الأمر بالجهاد لم يكن أمرًا بالقتل، ولكنه ارتبط برد العدوان ورفع الظلم.



ويتطرق الكتاب لمفهوم الخلافة، وتفنيد مزاعم بعض الجماعات المتطرفة حولها، مع التأكيد على أن النظام السياسي الذي يحقق العدل والمساواة والشورى يحقق أهداف الإسلام.



ويعرض الكتاب أيضا شرحًا مبسطا لمفهوم الحاكمية ومعانيها وأحكامها وتفنيد كل المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها.



يذكر أن الأزهر الشريف، وفى إطار تطوير وإصلاح التعليم قبل الجامعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى طلابه، قد استحدث كتاب مادة "الثقافة الإسلامية" ليتم تدريسه لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.



ويشارك ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ – ﻟﻠمرة ﺍلأولى - ﺑﺠﻨﺎﺡٍ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍلإسكندرية ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ؛ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭﺑﻴﺎﻥِ ﻓَﻠﺴَﻔﺔِ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃَﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳُﺶ ﺍﻟﺴَّﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺫﻟﻚ انطلاقًا ﻣﻦ مسئولية ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ.