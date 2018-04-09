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اقتصاد

استقرار سعر الأسمنت في سوق البناء.. و«العريش» يسجل 923 جنيهًا للطن

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
استقرت أسعار الأسمنت في سوق البناء خلال تعاملات اليوم، الاثنين، بعد أن شهدت تراجعا بمتوسط 25 جنيها في الطن، حيث سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 1000 جنيه للطن ؛ وسجل أسمنت أسيوط 970 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت صناعات مواد البناء 958 جنيهًا للطن، وأسمنت النهضة سجّل 950 جنيهًا للطن، و"وادي النيل" سجّل 955 جنيها، كما سجل أسمنت ميدكوم أسوان 950 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت العريش 923 جنيهًا للطن.

ووصل سعر الأسمنت في "سيناء" لـ 940 جنيهًا للطن، وسجل "السويس" 970 جنيهًا، كما سجل في "بورتلاند طرة" و"حلوان" 970 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر الأسمنت في «شوري» 930 جنيهًا للطن متراجعًا 50 جنيهًا، و"السويدي" سجّل 970 جنيهًا للطن متراجعًا 20 جنيهًا، وسجّل مصر للأسمنت قنا 950 جنيهًا في الطن متراجعًا 28 جنيهًا للطن.

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