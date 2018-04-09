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فن

شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:39 ص
ابطال فيلم Avengers:
ابطال فيلم "Avengers: Infinity War"
أحمد إبراهيم
حرص أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" على حضور العرض الخاص به والذى أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكان أبرز النجوم الحضور: توم هولاند وسيباستيان ستان وبينديكت كامبرباتش وتوم هيدلستون وإليزابيث أولسن.

ويروي الفيلم قصة منتقمين وحلفائهم يواصلون حماية العالم من تهديدات كبيرة ويتعامل أحدهم معها بمفرده؛ حيث يظهر «ثانوس»، طاغية جديدًا من الظلال الكونية يبث الخزي في المجرات، وهدفه جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى بصالات السينما العالمية في 27 أبريل الجاري.
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور
شاهد.. أبطال فيلم "Avengers: Infinity War" يحضرون العرض الخاص..صور

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