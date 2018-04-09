الجيش الروسي: طائرتان إسرائيليتان قصفتا مطار "تيفور" العسكري السوري

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن ان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مطار "تيفور" العسكري في سوريا، وانها ليست للمرة الاولى علما أن المطار كان هدفا للقصف الإسرائيلي سابقا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اصدرته منذ قليل أن طائرتين إسرائيليتين من نوع "F-15" نفذتا غارة جوية على مطار "تيفور" من الأجواء اللبنانية.



وكشفت تقارير إعلامية ايضا عن تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان أثناء تعرض مطار "تيفور" للقصف.



وكالعادة امتنعت إسرائيل وقيادة الجيش الإسرائيلي عن التعليق على ذلك.



وأعلنت وسائل الاعلام في سوريا عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض قاعدة "تيفور" الجوية قرب حمص لهجوم صاروخي صباح اليوم الإثنين، وأكدت مصادر عسكرية سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من هذه الصواريخ قبل وصولها لهدفها.



فيما اتهمت سوريا سلاح الجوي الأميركي في وقت سابق الطيران الامريكي بالقصف، وهو الامر الذي نفاه البنتاجون، كما نفى الجيش الفرنسي تنفيذ أي قصف جوي على مطار "T-4" العسكري في سورية.



وكانت انفجارات قوية قد سمع دويها صباح اليوم الاثنين في محيط مطار التيفور العسكري قرب مدينة حمص بوسط سوريا.



واعلن الجيش السوري عن نجاحه غب أسقاط ثمانية صواريخ بعد أن تعرضت القاعدة الجوية لهجوم صاروخي أمريكي

