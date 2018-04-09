رشا مجدي: عيد شم النسيم ماركة مسجلة فقط باسم المصريين..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن عيد شم النسيم ماركة مسجلة فقط باسم المصريين، وهو اليوم التالي لرأس السنة القبطية، وعيد القيامة المجيد، ويوافق عادة ما بين 14 و 21 ابريل، وهو عيد عند قدماء المصريين يرمز لبعث الحياة مرة أخرى.



وأشارت "مجدي" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الاثنين، إلى تناول المصريين "البيض والبصل والفسيخ والرنجة" فى شم النسيم، فهي عادة مصرية أصيلة، وأول مرة ظهر الفسيخ كان في عهد الأسرة الخامسة عندما بدأوا في تقديس النيل، وكان لهم براعة في تجفيف الأسماك.



وأضافت أن البصل ارتبط عند قدماء المصريين بإرادة الحياة والتغلب على المرض.