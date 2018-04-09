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أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب..صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:37 ص
أبطال العرض المسرحي
أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك"
كتب محمد عبد المنعم
قام شباب العرض المسرحي "سلّم نفسك" بقيادة خالد جلال،بزيارة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب،والتقوا بعدد من شباب الدارسين داخل الأكاديمية والعاملين بها، كما استمعوا إلى شرح مُفصّل عن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدورات والبرامج الدراسية بها.

وشاهد شباب العرض المسرحي،فيلمًا قصيرًا عن الإنجازات الخاصة بالشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجهٍ عام، وعن الأكاديمية بوجهٍ خاص. ثم قاموا بجولة داخل أروقة الأكاديمية وتعرّفوا على أقسامها المختلفة.

وتأتي تلك الزيارة إيذانًا ببدء أعضاء الفرقة المسرحية بالدراسة داخل الأكاديمية، وذلك بناءً على توجيهات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر انه في ٥ مارس الماضي، شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض مسرحية "سلّم نفسك" بدار الأوبرا، بحضور الأمير محمد بن سلمان وليّ عهد السعودية أثناء زيارته الرسمية الأولى لمصر كوليٍ للعهد.

وفي ختام العرض، أشاد الرئيس السيسي بالعرض المسرحي، وبأبطاله من الشباب المبدعين الدارسين بمركز تنمية الإبداع ومخرج العرض المبدع، خالد جلال.

وقرّر انضمام هؤلاء الشباب وإلحاقهم بقسم الإبداع والفنون والثقافة داخل الأكاديمية للحصول على فرصة أكبر في التأهيل وتقدمهم الصفوف لتقديم نموذج مشرف للفن.
أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب..صور
أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب..صور
أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب..صور
أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب..صور
أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب..صور

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