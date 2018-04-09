سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار تيفور العسكري

وجهت سوريا منذ قليل اتهاما مباشرا لإسرائيل بتنفيذ غارات صاروخية مدمرة على مطار "تيفور" العسكري قرب حمص، صباح اليوم، الاثنين، وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية السورية.



وكشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مطار "تيفور" العسكري في سوريا، وأنها ليست للمرة الأولى، علما أن المطار كان هدفا للقصف الإسرائيلي سابقا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته منذ قليل إن طائرتين إسرائيليتين من نوع "F-15" نفذتا غارة جوية على مطار "تيفور" من الأجواء اللبنانية.



وكشفت تقارير إعلامية أيضا عن تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان أثناء تعرض مطار "تيفور" للقصف.



من جانبها، امتنعت إسرائيل وقيادة الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الاتهامات.



وأعلنت وسائل الإعلام في سوريا عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض قاعدة "تيفور" الجوية قرب حمص لهجوم صاروخي صباح اليوم، وأكدت مصادر عسكرية سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من هذه الصواريخ قبل وصولها لهدفها.



فيما اتهمت سوريا سلاح الجوي الأمريكي في وقت سابق الطيران الأمريكي بالقصف، وهو الأمر الذي نفاه البنتاجون، كما نفى الجيش الفرنسي تنفيذ أي قصف جوي على مطار "T-4" العسكري في سوريا.



وكانت انفجارات قوية قد سمع دويها صباح اليوم في محيط مطار التيفور العسكري قرب مدينة حمص بوسط سوريا.



وأعلن الجيش السوري عن نجاحه عقب إسقاط ثمانية صواريخ بعد أن تعرضت القاعدة الجوية لهجوم صاروخي أمريكي.

