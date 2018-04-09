الإسكان: بدء المرحلة الثانية لإنشاء محور ربط طريق شرق العوينات بطريق منفلوط بأسيوط

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلًا فى جهاز تعمير الوادى الجديد، بدأ فى تنفيذ المرحلة الثانية (بطول 50 كيلومترا، بتكلفة 585 مليون جنيه) بمشروع إنشاء محور ربط طريق شرق العوينات وطريق الداخلة / الخارجة (جنوب الداخلة بمحافظة الوادي الجديد) بمنفلوط بمحافظة أسيوط، بطول 300 كيلومتر وعرض 11.5 متر، وتُعد المرحلة الثانية امتدادًا للمرحلة الأولى، وتخترق هضبة تنيدة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 18 شهرًا.



وقال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، في شهر فبراير الماضى، بطول 45 كيلومترا، والتى تربط بين طريق شرق العوينات، وطريق الداخلة - الخارجة، شاملة صينية التقاطع مع طريق الداخلة - الخارجة، وتمتد مسافة 10 كيلومترات فى اتجاه هضبة تنيدة، وبلغت تكلفة المرحلة 190 مليون جنيه.



وأضاف "العجوز" أن أهمية المحور تتمثل فى الربط المباشر بين وادى النيل عند منفلوط بمحافظة أسيوط، وصحراء مصر الغربية عند تنيدة بمدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، ويمتد إلى طريق شرق العوينات بطول يصل إلى 300 كيلومتر، ما يوفر مسافة 130 كيلومترا فى زمن الرحلة بين الداخلة وأسيوط دون المرور بمدينة الخارجة، ويعتبر هذا المشروع أحد محاور التنمية العرضية الرئيسية والمهمة، والتى ستسهم فى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمناطق التى يمر بها مسار المحور، فى مجالات الزراعة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والسياحة، بجانب الإسراع بتوجيه التنمية الاقتصادية الكبيرة نحو الصحراء الغربية، والمساهمة فى الارتفاع بمستوى المعيشة، ودخل المواطنين بهذه المناطق.