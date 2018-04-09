مدير حديقة الحيوان: أنهينا استعدادات استقبال الزائرين خلال أيام الربيع.. فيديو

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استعدت استعدادا كاملا لاستقبال الزوار خلال أيام الربيع، مشيرا إلى أنهم ركزوا على زيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة.



وأضاف "رجائي"، في تصريحات له ببرنامج "صباح أون"، بفضائية "أون لايف"، اليوم، الاثنين، أنهم اتخذوا العديد من الإجراءات لرفع كفاءة الحديقة.



وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، إلى أنه قام بتصليح 8 آبار للمياه الجوفية التي تغذي بحيرات الحديقة، بالإضافة إلى تزويد أعداد المقاعد الخشبية لجلوس الزوار عليها، مشيرًا إلى أنه قام بالتركيز على الاهتمام بصحة الحيوانات التي بداخل حديقة الحيوان.



ونوه بأنه تم وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين في الحديقة.