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وزير الزراعة يشارك في إجتماعات مجلس مساهمي "العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" بالأردن

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:46 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والذي يعقد بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 10 الى 11 ابريل الجاري.

وقال البنا - في تصريحات صحفية قبيل مغادرته البلاد- أن ذلك الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات العربية المالية المشتركة، بمشاركة مصر باعتبارها من الدول المساهمة في رأس مال الهيئة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الدول العربية الأعضاء، وتحسين مناخ الاستثمار فيها، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الدول العربية وتحقيق تنمية زراعية مشتركة، من خلال إنشاء شركات زراعية تعنى بالتجارة البينية العربية للسلع الغذائية وتقليل الفجوة الغذائية، خاصة وان الدول العربية تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي لافتا الى انها ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعميق الصلات والروابط فيما بينها.

وأشار البنا الى ان القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجال الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وذلك في ظل المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تفتح الباب بشكل أوسع للاستثمار، كذلك ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي.

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