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تمارين صباحية لشد منطقة البطن وإزالة الكرش على «صباح البلد».. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:44 ص
صدى البلد
مي فهمي
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الاثنين، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" شرم الشيخ، التي قدّمت خلالها تمارين رياضية صباحية لشد منطقة البطن وإزالة الكرش، وتمنحك قوامًا مثاليًا.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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