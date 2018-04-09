«جوارديولا» يخشى التأثير النفسي أمام ليفربول بعد «ريمونتادا» مانشستر يونايتد

يخشى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أن الانهيار الكبير لفريقه، خلال الديربي أمام اليونايتد، سيعلق بأذهان لاعبيه، في ظل مساعيه لقلب تأخره بنتيجة 0-3 أمام ليفربول، عندما يلتقي معه في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، غدا، الثلاثاء.



وفي ظل احتياجه للفوز لنيل اللقب، وضع السيتي إحدى يديه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تقدمه 2-0 على حساب اليونايتد، السبت الماضي، لكن شباكه تلقت 3 أهداف، في غضون 16 دقيقة في الشوط الثاني ليخسر 2-3.



وقال الإسباني جوارديولا للصحفيين: "كان هذا في غاية الصعوبة على حالتنا النفسية لكن هذا ما حدث بالفعل".



وأضاف: "ربما يتحسن مستوانا في المستقبل، لكننا أدركنا أنه في بعض الأحيان، ليس من الكافي ما تقوم به للفوز بالمباريات".



وتابع: "حضرنا إلى هنا في الشوط الأول، لمحاولة القيام بما نفعل طوال الموسم، لكن ربما لم يكن هذا كافيا للفوز على مستوى دوري الأبطال أو الدوري الممتاز".



وتلقت شباك السيتي، الذي يبتعد في صدارة الدوري الممتاز بفارق 13 نقطة، عن أقرب مطارديه، 6 أهداف في آخر مباراتين، بعد أن سجل ليفربول، 3 أهداف في غضون 19 دقيقة في الأنفيلد، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.