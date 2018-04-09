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منوعات

"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
شيرين عادل _ أشرف العمدة
شهدت بوابات حديقة الأزهر على طريق صلاح سالم بمنطقة الدراسة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين تزاحما كثيفا من زوارها المواطنين احتفالا بـ"شم النسيم" والربيع.

وجاء ذلك وسط تشديدات امنية مكثفة كما هو المعتاد كل عام في نفس الميعاد استعدادا للاحتفال بعيد "شم النسيم"، مع اصطحاب الاهالي أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه بألوان ورسوم كرنفالية جميلة ذات طابع مبهج تبعث الفرح في نفوس الجميع.
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور
"طوابير"على بوابات "حديقة الأزهر" احتفالا بـ"شم النسيم".. فيديو وصور

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