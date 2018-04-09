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رياضة

جوميز: لا أفكر في الرحيل عن برشلونة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
محمد سمير
رد البرتغالي أندريه جوميز،لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، على التقارير التي تطرقت إلى تفكيره في الرحيل عن صفوف البلاوجرانا، بنهاية الموسم الجاري.

وشارك جوميز في انتصار برشلونة 3-1 على ليجانيس، وقدم أداءً جيدًا في ظل غياب سيرجيو بوسكيتس عن البارسا.

وقال جوميز، خلال تصريحاته لقناة برشلونة الرسمية: "يوجد بوسكيتس واحد فقط، وكلنا ندرك ذلك، وأنا أعمل بجد من أجل أن يعلم المدربون أنه يمكنهم الاعتماد علي".

وعن إمكانية رحيله، أجاب: "أنا لا أفكر في ذلك حتى الآن، أنا أستمتع وأعيش الحلم الذي يريد أن يعيشه كل الأطفال في العالم".

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