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اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من إعادة تأهيل محطة مياه طامية ومأخذ المحطة بكفر جرزا بالفيوم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن شركة مياه الشرب بالقاهرة، انتهت من تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طامية، ومأخذ المحطة بكفر جرزا بمحافظة الفيوم.

وقال مدبولى إنه تمت مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد الانتهاء المرحلي من أعمال إعادة التأهيل بمتوسط يتراوح من 150 ألفا إلى 160 ألف م3 / يوم، وتم الوصول بمتوسط زمن الترشيح بالمرشحات التى تم تأهيلها إلى 39 ساعة، كما تم الوصول بمتوسط الضغوط إلى حوالي 3.8 بار، للوصول للتغطية الكاملة لجميع المناطق المخدومة بمياه المحطة، وكذا الوصول بجودة تنقية المياه إلى أعلى مستوياتها.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، أن الحلول العاجلة بالمحطة تضمنت ما يلى: صيانة كاملة لطلمبات المياه العكرة بالمأخذ بجرزا - توريد وتركيب طلمبة جديدة بالمأخذ بجرزا كاملة بالمحرك والشاسية تصرف 1750 م3/س، رفع 70 متر - تأهيل وصيانة مهمات الكلور من "مبخر الكلور - طلمبات البوستر الابتدائي والنهائى - تأهيل وصيانة بعض المحابس والمشغلات الهوائية للمرشحات - توريد وتركيب طلمبة شبة مع عمل إصلاح لخط الشبة - صيانة طلمبات الـRecycle"، بينما تضمنت الحلول الدائمة تغيير طلمبات مأخذ المحطة، وإعادة تأهيل محطة التنقية بطامية.

وقال الشيمى إن المحطة تخدم 3 مراكز تقع فى الشمال الشرقى لمحافظة الفيوم وهى "مركز طامية - مركز سنورس - مركز شرق الفيوم"، وبالانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المحطة، ستُحل مشكلات مواطنى هذه المناطق.

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