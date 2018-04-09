المقاولون العرب تنتهي من علاج العاملين المصابين بفيروس «سي»

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من علاج العاملين المصابين بفيروس "سي"، وأنه لم تعد هناك قائمة انتظار للحصول على العلاج، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" بحلول عام 2020، أسهمت بشكل كبير وفعال في القضاء على المرض، بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة في توفير العلاج بسعر مناسب.



وقال المهندس محسن صلاح إن الشركة قامت بعلاج حوالي 2000 من العاملين المصابين بفيروس "سي"، بالإضافة إلى علاج أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالشركة، بتكلفة إجمالية حوالي 10 ملايين جنيه، ما أدى إلى خلق بيئة مناسبة للعمل، فبدلًا من أن يكون العامل المصاب مصدرا محتملا لنقل العدوى لغيره من العاملين أو لأحد من أسرته، فإنه بعد تلقى العلاج والتعافي من المرض، يعود إلى عمله بشكل أفضل بدنيًا ونفسيًا، ما ينعكس على العمل والانتاجية.



من جانبه، قال الدكتور محمد سمير عزمي، رئيس القطاع الطبي بالمقاولون العرب، إن الشركة تقوم بعمل الفحص والتحاليل اللازمة لاكتشاف المصابين بالمرض، ومن ثم صرف العلاج لهم طوال مدة العلاج التي تبلغ 3 أشهر، ثم تتم المتابعة بعد ذلك حتى يتم التأكد من الشفاء تمامًا، وفي حالة الانتكاسة يتم تغيير بروتوكول العلاج مع إطالة مدته لفترة تصل إلى 5 أشهر وإجراء التحاليل للعامل، حتى يتم التأكد من القضاء على الفيروس، مشيرا إلى أنه في حال اكتشاف مرضى جدد فيما بعد سيتم التعامل مع الفيروس حتى القضاء عليه.