ملياردير فرنسي يتبرع بمبلغ طائل لتجديد منزل الكاتب الراحل فيكتور هوجو

تبرع الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو، بمبلغ ثلاثة ملايين يورو لتجديد منزل الأديب الفرنسي فيكتور هوجو المعروف باسم "فوتفيل هاوس" والذي يقع في جزيرة جيرنسى.



وكان الكاتب الفرنسي الراحل أجبر على البقاء في المنفى بعد معارضته الإمبراطورية الثانية لنابليون الثالث، ليعتزل في أواخر أيامه في جزيرة "شانيل" في الفترة ما بين عامي 1856 – 1870.



ومن بين الممولين، لتطوير منزل "هوجو" الذي تبلغ التكلفة الإجمالية لتجديده نحو 3.6 مليون يورو، كل من "مؤسسة باريس للموسيقى"، وهي مؤسسة معنية بالتراث تتخذ من باريس مقرا لها نجحت في جمع ما يقرب من 45 ألف يورو من خلال برنامج للتمويل الجماعي.



ويعكس هذا المنزل شخصية وعبقرية الأديب الفرنسي الراحل، صاحب رواية "البؤساء" الشهيرة، فيما يعد المنزل في حد ذاته عملا فنيا ذا طابع خاص.



ومن المقرر أن يبدأ ترميم المبنى الواقع أمام ميناء سانت بيتر قبالة ساحل نورماندي، في أبريل الجاري، ومن المنتظر أن تستمر أعمال الترميم لمدة عام كامل، على أن يتم افتتاحه في أبريل 2019.



وتركز أعمال الترميم والتجديد على حماية المبنى من الأمطار والرياح وضمان الحفاظ على أعمال الديكور التي ستتم استعادتها.

