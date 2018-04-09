فرنسا تحتفل باليوم العالمي للشلل الرعاش

استعدت وزارة الصحة الفرنسية للاحتفال بطريقة خاصة باليوم العالمي لمرض "الشلل الرعاش" الذي يوافق يوم 11 أبريل الجاري.



ويتضمن الاحتفال بهذا اليوم، الذي يشارك فيه عدد من المتخصصين في هذا المرض، التعريف بأسبابه وكيفية علاجه وأهمية التغذية السليمة وممارسة النشاط الرياضي الخفيف كالرقص وسماع الموسيقى اللذين يعملان على إنعاش حالة المريض.



كما سيضم الاحتفال إقامة ورش تعليمية للمرضى وذويهم لمعرفة كيفية التعامل مع هذا المريض دون أن يسبب له أية مشاكل.

