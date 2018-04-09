حيل لقتل سموم الفسيخ.. وأعراض لا تستهينى بها كمؤشر للإصابة بالتسمم الغذائى.. والعلاج الوحيد للقضاء عليه

حيل لقتل سموم الفسيخ لا تترددى فى تجربتها

أعراض لا تستهينى بها مؤشر لإصابتك بالتسمم الغذائى

العلاج الوحيد للقضاء على تسمم الفسيخ

حيل لقتل سموم الفسيخ



أعراض لا تستهينى بها

أعراض التسمم والحل السريع للإنقاذ

تزامنا مع احتفال المصريين بعيد الربيع وشم النسيم، يجب الانتباه لأعراض عديدة تعد مؤشرا لإصابتك بالتسمم الغذائى بعد تناول الفسيخ ولا يجب السكوت عنها عند ظهورها.. إليك أبرزها يقدمها استشارى التغذية العلاجية والسمنة الدكتور خالد يوسف لـ"صدى البلد".يقول الدكتور خالد يوسف إنه ينصح عند تناول الفسيخ والرنجة فى أعياد شم النسيم، بإضافة الليمون وتناول الخس والخيار لتجنب الإصابة بارتفاع حموضة المعدة وغسل الأسماك المملحة بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح به وتناول كوب من المياه مخلوط بعصير الليمون.وأكد يوسف ضرورة الإكثار من تناول مضادات الأكسدة مثل الخضراوات الطازجة والسلاطة والخيار والخس والبقدونس والفلفل والبصل الأخضر لأن هذه المواد تقلل من نسبة الأملاح التي يمتصها الجسم.وأوضح أنه يجب تعريض الأسماك المملحة لدرجة حرارة عالية لمدة عشر دقائق عن طريق القلي في الزيت لأبطال مفعل سموم الفسيخ، وتعد الرنجة هي البديل الآمن للفسيخ نظرًا لطهيها وتعرضها للحرارة الشديدة.وقال إن تناول البصل مع الفسيخ يمد الجسم بفيتامينات "أ‏" و"ج" وهو قاتل للبكتيريا‏ وغني بالمعادن والألياف الغذائية والبروتينات والفلافينويدات والفيتامينات وبه مادة مضادة لنمو البكتيريا، كما أن تناول الخس والخيار يجنب الإصابة بحموضة المعدة وإضافة القليل من الزيت للسلطة يساعد الجسم على الانتفاع بفيتامينات هذه الخضراوات‏.أما عن الأعراض التى يجب عدم الاستهانة بها وهى مؤشر للإصابة بالتسمم الغذائى فهى:1- الإصابة بنزلات معوية حادة تظهر أعراضها على المصاب.2- أعراض هبوط في الدورة الدموية، مع أعراض عصبية أخرى.3- زغللة في العين وازدواجية في الرؤية وصعوبة في البلع.4-ضعف بالعضلات يبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وينتقل إلى باقي الجسم.5-ضيق بالتنفس وإذا لم يتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي تكون حياته معرضة للخطر.وأضاف أن الأعراض الأولي للتسمم تظهر بعد 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ، وإذا لم يتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي تكون حياته معرضة للخطر ويتم العلاج بأخذ ثلاث حقن.ويعد العلاج الوحيد للقضاء على تسمم الفسيخ هو تناول الترياق وهو الوحيد المصرح به عن طريق الحقن الوريدي ليتعادل مع جزيئات السم التي يؤثر على الجسم ويتم توفيره بالمستشفيات ومراكز السموم مجانا.ومن الإسعافات الأولية التي لابد أن يأخذها المصاب قبل وصوله إلى المستشفى، شرب الماء بالملح لكى يطهر المعدة وأحيانا يشرب البعض الليمون دون إضافات.أما إذا لم يتوقف الإسهال والقيء فلا ينصح بتناول علاج لوقف الإسهال ولابد من اللجوء إلى المستشفى بوصفها حالات طارئة تستدعي التدخل السريع والتأكد من عدد الحالات المصابة وعدم بقاء أي طعام ملوث، بالإضافة للإسعافات الأولية والعلاج المساعد في المستشفى، قد يتطلب الأمر استخدام جهاز التنفس الصناعي مع اتخاذ المصل في وقت مبكر، فإنه يساعد على تخفيف حدة المرض.