أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. فيديو

استقر سعر الدولار في تعاملات، اليوم، الاثنين، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.6281 جنيه للشراء و17.7281 جنيه للبيع.



وسجَّل أعلى سعر للدولار في بنوك (البركة، عودة، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، بلوم مصر، الشركة المصرفية العربية الدولية) 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.



وبلغ في بنوك (الأهلى اليوناني بمصر، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية) نحو 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.



ووصل سعره في بنوك (التجاري الدولي، التعمير والإسكان، القاهرة، قناة السويس) 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، وسجل فى الأهلي المصري 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وفى القاهرة 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.



وسجّل أقل سعر للدولار في بنوك (مصر، الزراعي) 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.



كما أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الاثنين، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7003 جنيه للشراء و4.7271 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7308 جنيه للشراء و59.0837 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.7992 جنيه للشراء و4.8266 جنيه للبيع.



بينما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم، الاثنين، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.6934 جنيه للشراء و24.8406 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.2978 جنيه للشراء و18.4035 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.4518 جنيه للشراء و16.5482 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.7955 جنيه للشراء و2.8120 جنيه للبيع.